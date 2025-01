¿Qué pasó con Sporting Cristal? Catriel Cabellos reveló que su futuro aún es incierto

Catriel Cabellos, una de las figuras más destacadas de Alianza Lima en la temporada 2024, ha dejado a todos sorprendidos al desmentir los rumores que lo vinculaban con Sporting Cristal.

Pese a que se especuló sobre su posible fichaje por el club celeste, el futbolista confirmó que su futuro aún es incierto, generando gran expectativa en el mercado de pases.

«Estoy entrenando, dando todo de mí, mi futuro todavía no está definido. También hay opciones fuera del Perú«, declaró Catriel Cabellos a Liga 1 Max.

Asimismo, el ex Alianza Lima no ocultó su felicidad al ser nominado como jugador revelación en la gala de los premios de la Liga 1 2024. Este reconocimiento destaca su desempeño durante la temporada y reafirma su condición como una de las promesas del fútbol peruano.

«Fue un gran año para mí. Estoy nominado a un premio que es muy importante para mí. Me encontré un fútbol competitivo, no es solo calidad de jugadores, sino también las canchas, altura, cosas que no se dan en el fútbol argentino. Físicamente y mentalmente se preparan esos partidos«, sostuvo el joven mediocampista.

Catriel Cabellos disputó 31 partidos con Alianza Lima en Liga 1, la temporada pasada.

SELECCIÓN PERUANA

Finalmente, Cabellos compartió su ilusión de formar parte de combinado ‘Bicolor’ en un futuro cercano. El talentoso jugador aseguró que vestir la camiseta nacional sería un sueño cumplido y una de las metas más importantes de su carrera. Además, destacó su compromiso por seguir esforzándose para ganarse un lugar en el equipo y contribuir al éxito del fútbol peruano.

«Es un objetivo que tengo, no me tocó estar, pero uno trabaja para estar ahí«, señaló el volante. Cabe precisar que Catriel Cabellos estuvo en el radar de Jorge Fossati de cara a las Eliminatorias. No obstante, no fue convocado oficialmente por el experimentado estratega.

