Transportistas anuncian marcha este 10 de diciembre por ola de extorsiones

Debido a la nueva ola de extorsiones que siguen recibiendo los transportistas, dicho gremio ha anunciado una marcha pacífica para este martes 10 de diciembre, pues así lo informó el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra), Julio Campos.

Si bien no será un paro como se ha venido presentando en las últimas semanas, los transportistas se movilizarán por la ciudad desde las 3 de la tarde en donde el punto de concentración es la Plaza San Martín para todos los que participarán.

El objetivo de la marcha es llegar al Congreso de la República en donde exigirán más seguridad ya que las extorsiones a las empresas de transportes continúan e incluso dejan explosivos en sus frontis. Asimismo, Campos contó que ya son 75 transportistas fallecidos producto de la delincuencia.

«Desde el 26 de setiembre hasta la fecha que somos asesinados cruelmente y que ya no están y dejaron en abandono a sus familias. En vísperas de fiestas los deudos recordarán con un café, ya no con un chocolate, que sus seres queridos ya no estarán», explicó Campos en RPP.

