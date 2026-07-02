Latina, Laboratorios Vago y Perú Pendiente unen esfuerzos por familias de Cusco y Cajamarca

Cusco y Cajamarca serán las primeras regiones beneficiadas por la campaña solidaria “Juntos nos hacemos cargo”, impulsada por Latina, Laboratorios Vago, a través de Nastizol Antigripal, y la organización Perú Pendiente, con el objetivo de llevar abrigo a familias que enfrentan las intensas heladas.

La iniciativa busca reunir cinco toneladas de ropa de abrigo y frazadas, que serán entregadas a comunidades donde las temperaturas pueden descender hasta los 15 grados bajo cero, afectando especialmente a niños y adultos mayores.

Los organizadores hicieron un llamado a la solidaridad de todos los peruanos para donar casacas, chompas, pantalones, frazadas, gorros, chalinas y guantes en buen estado, resaltando que cada prenda puede marcar una gran diferencia en la salud y bienestar de quienes más lo necesitan.

Las donaciones se recibirán en el frontis de Latina, de lunes a domingo, entre las 9:00 a. m. y 6:00 p. m., donde voluntarios de Perú Pendiente estarán a cargo de clasificar la ayuda antes de su distribución.

En campañas anteriores ya se lograron entregar más de 14 toneladas de ayuda a cientos de familias. Este año, el objetivo es superar esa cifra y ampliar el alcance de la iniciativa si la respuesta de los ciudadanos lo permite.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.