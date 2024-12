Actor de ‘Baby Driver’ murió tras caer de un auto en movimiento

Hudson Meek, conocido por su papel como la versión joven del personaje interpretado por Ansel Elgort en la exitosa película «Baby Driver», falleció a los 16 años tras un trágico accidente vehicular. El incidente ocurrió el pasado fin de semana en Vestavia Hills, Alabama, y se reportó que el joven actor sufrió graves heridas luego de caer de un auto en movimiento.

Poco después del accidente, Meek fue trasladado al Hospital UAB, donde lamentablemente fue declarado muerto a las 19:59 horas del sábado 22 de diciembre.

Las autoridades locales están llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias del accidente, pero hasta el momento no se ha emitido una declaración oficial por parte de la policía de Vestavia Hills.

Meek, quien también participó en producciones como MacGyver, The School Duet, The List y The Santa Con, dejó una profunda huella en quienes lo conocieron.

En un emotivo post compartido en sus redes sociales oficiales, escribieron: «Nuestros corazones están rotos al compartir que Hudson Meek se fue a casa para estar con Jesús esta noche. Sus 16 años en esta tierra fueron demasiado cortos, pero logró mucho e impactó significativamente a todos los que conoció».

Además, se anunció que se realizaría una celebración de su vida el 28 de diciembre y se invitó a hacer contribuciones a una beca en su memoria en la escuela secundaria Vestavia Hills, en lugar de enviar flores.

La agencia de talentos J Pervis, que representaba a Meek, también rindió homenaje al actor en Instagram, destacando que «Hudson era más que un talento. Era una fuente de inspiración y tocó muchas vidas con su entusiasmo, amabilidad, sonrisa y habilidad innata para iluminar una habitación y nunca encontrarse con un extraño».

