Actriz de Harry Potter sorprende al abrir un perfil en OnlyFans

En un giro inesperado que ha capturado la atención de sus seguidores, Jessie Cave, quien interpretó a Lavander Brown en la famosa saga de Harry Potter, anunció que abrirá una cuenta en la plataforma de contenidos para adultos, OnlyFans. Lo curioso es que su enfoque no será el típico contenido explícito por el que muchos asocian dicho sitio, sino que se centrará en un aspecto singular: su cabello.

A través de un video en Instagram, Cave compartió su intención de ofrecer «los mejores sonidos de cabello de calidad» y «cosas muy sensuales», aclarando que no se tratará de material sexual.

Esta aclaración es clave, ya que ella misma subrayó en su podcast Before We Break Up Again que OnlyFans va más allá del contenido sexual, y que su propuesta es un verdadero nicho de mercado. “Estoy lanzando un OnlyFans, no uno sexual”, enfatizó, añadiendo que el fetiche no necesariamente implica sexualidad.

QUÉ LA MOTIVÓ

En su plataforma Substack, Cave fue más allá al compartir las razones personales que la llevaron a tomar esta decisión. «Un año. Lo intentaré durante un año», escribió, planteando objetivos que van desde cuestiones financieras hasta el amor propio.

La actriz mencionó que busca salir de deudas y empoderarse, además de desafiar las expectativas impuestas sobre su carrera. “¿Mis años de convenciones de Harry Potter fueron en realidad una investigación?”, se cuestionó, reflejando cómo esta nueva aventura podría ser una forma de romper con los moldes tradicionales de la actuación.

Cave añadió un toque de humor a su reflexión, admitiendo que siente como si estuviera haciendo algo prohibido o inusual: “Me gusta eso. Romper con el libro de reglas de la buena actriz”.

