Ana Lucía Urbina, cantante de Corazón Serrano, anunció que perdió a su bebé

La cantante Ana Lucía Urbina, quien pertenece al grupo musical de cumbia Corazón Serrano, dio a conocer una triste noticia en su cuenta de Instagram: ella ha perdido a su bebé.

En medio del dolor que le ha significado esta terrible noticia, publicó un emotivo mensaje en el que, además de demostrar el infinito amor por su bebé, ha pedido a los fans y a los medios de comunicación que respeten su privacidad y la de su pareja, Edwin Guerrero, uno de los fundadores de Corazón Serrano.

Como era de esperarse, este anuncio ha dejado muy conmovidos a sus fans y a los de la agrupación de cumbia, que han reaccionado en las redes sociales con innumerables mensajes de apoyo y fuerza dirigidos hacia Ana Lucía Urbina.

EL MENSAJE DE ANA LUCÍA URBINA ANUNCIANDO LA PÉRDIDA DE SU BEBÉ

A continuación transcribimos el mensaje publicado por Ana Lucía Urbina, cantante de Corazón Serrano, informando de la lamentable pérdida de su bebé:

«En primer lugar, para saludarlos muy cordialmente y agradecer las muestras de preocupación y afecto que he recibido de las personas que me aprecian tanto como persona y como artista. Asimismo, confirmar que efectivamente estuve embarazada y con el corazón profundamente entristecido les comunico la dolorosa pérdida de mi bebé», indicó.

Ana Lucía Urbina continuó su mensaje señalando: «Atravesar este duelo ha sido una de las experiencias más desgarradoras que he tenido que afrontar. La felicidad que emanaba de mí al pensar en la llegada de este ser tan anhelado se ha tornado en un profundo vacío que me cuesta mucho llenar. Les agradezco infinitamente todas las muestras de cariño, oraciones y buenos deseos que he recibido de muchos de ustedes. Sus palabras de aliento y acompañamiento han sido un gran consuelo en estos días tan abrumadores».

La cantante de Corazón Serrano cierra su comunicado mencionando lo siguiente: «En este momento, les pido encarecidamente que respeten la privacidad de Edwin y mía, y el espacio que necesitamos para sanar y procesar este duelo. Esta será la única declaración que haré al respecto, pues prefiero tomar el tiempo necesario para reponernos de este doloroso episodio rodeado del amor de nuestros seres queridos más cercanos. Les envió a todos un abrazo lleno de gratitud y les agradezco nuevamente por sus muestras de solidaridad».

VIDEO RECOMENDADO