Anahí de Cárdenas anuncia que está embarazada y comparte tierna foto

Con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, Anahí de Cárdenas anunció que está embarazada de su primer bebé., fruto de su relación con Elías Maya.

La reconocida actriz calificó este momento como “el milagro más grande” que ha vivido.

“Y la vida me elige y la elijo de vuelta. Una y mil veces. Pocas son las veces que me quedo sin palabras para expresar lo que siento, pero creo que después de todo lo que he vivido este es el milagro más grande. Te esperamos muy emocionados wibi. Nos has hecho a tu papá y a mí, las personas más felices y afortunados del universo. Gracias, gracias, gracias”, escribió en las primeras líneas.

En solo unos minutos la publicación sumó más de 26 mil ‘Me Gusta’, y en los comentarios sus amigos, familiares le desearon lo mejor en esta nueva etapa.

«Qué emoción ver esta foto. Serán unos papás increíbles», «Felicitaciones. Este es el año de las embarazadas, creo. Qué emoción», «Wow Anahí que felicidad , te mando un abrazo. Que hermosa noticia», «Felicitaciones Anahi. Qué linda noticia», «Qué maravilla de noticia amiga. Bienvenida a una de las etapas más bellas de la vida», son solo algunas de las reacciones que se ven en el post.

