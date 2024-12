Anis Samanez envía comunicado y pide disculpas a la comunidad Shipibo-Konibo [FOTO]

Luego de la polémica entre la diseñadora, Anis Samanez y los integrantes de la comunidad Shipibo-Konibo, en donde Samanez se mostró sorprendida luego de que los shipibos no quieran compartir con ella sus conocimientos de manera gratuita.

La empresaria peruana envió un comunicado a través de sus redes sociales en donde ofrece disculpas públicas a dicha comunidad, sin embargo, los shipibos no han aceptado las disculpas, además, de que contaron que Samanez los «minimiza».

Y es que pese a las disculpas, la líder de la comunidad Shipibo-Konibo se negó a aceptar las disculpas ya que considera que Samanez habló minimizando a su comunidad.

«No aceptamos porque habla como minimizandonos, como si fueramos chiquititos y nosotros no somos eso. Somos profesionales ancestrales, esta señorita habla que esto no cuesta y hay que hacer trueque, esto es un patrimonio, así que las señorita que nos respete. Si quiere trabajar, paga a las comunidades porque de esto también vivimos”, indicó Olinda Silvano.

¿QUÉ DIJO ANIS SAMANEZ EN EVENTO SOBRE LA COMUNIDAD SHIPIBO KONIBO?

“Voy con Mario a esta comunidad shipiba y les digo, me encantaría trabajar con ustedes para hacer una colaboración, que ustedes me enseñen un poco más de su cultura y yo les puedo enseñar a cambio mi experiencia en el diseño (…) De frente me dijeron que no, me querían cobrar, ni les cuento cuanto me querían cobrar. Yo también soy peruana, que yo haya nacido en la costa no significa que sea menos peruana que ellos, somos exactamente iguales”, señaló.

