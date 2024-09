Yahaira Plasencia y la publicación que hizo tras rumores de un ‘remember’ con Jefferson Farfán

El último domingo, Jefferson Farfán estrenó un nuevo capítulo de su podcast en Youtube y tuvo de invitado a su compadre, Paolo Guerrero. El delantero quien tenía solo horas de haber sido presentado como nuevo jugador de Alianza Lima, habló de todo junto a la ‘Foquita’ y Roberto Guizasola.

En medio de varias revelaciones, Paolo Guerrero vaciló a Farfán y le recordó su a su ex Yahaira Plasencia y fue ahí donde se dejó entrever que Jefferson y la salsera habían tenido un ‘remember’ luego de terminar su relación amorosa.

Jefferson Farfán no negó la supuesta reconciliación que tuvo con Yahaira, mientras que la cantante hizo caso omiso a todo lo que se decía en redes sociales y decidió compartir una historia en su cuenta de Instagram. Si bien no tiene relación con su vida privada, la ex de Farfán publicó que volverá a trabajar con una conocida cadena de casinos.

Asimismo, Yahaira Plasencia fue abordada por reporteros de espectáculos y solo mencionó que está enfocada en sus proyectos, además, reveló que que no ha visto el programa de su ex pareja junto a Paolo Guerrero.

