Jaime Bayly tras revelar que tiene un bulto en el abdomen: “No quiero dejar a mi hija tan pronto”

El periodista peruano Jaime Bayly ha captado la atención de sus seguidores luego que revelara que tiene un ‘bulto en el abdomen’ del tamaño de una pelota de golf.

“Me ha salido una bola en medio del estómago. Tiene el tamaño de una pelota de golf o de ping-pong. Es más grande que una canica, pero más pequeña que una bola de billar. No duele. Es meramente decorativa. Se erige como un solitario montículo en el centro mismo de mis entrañas”, escribió Bayly.

El reconocido periodista también detalló que su esposa, Silvia Núñes del Arco, le ha pedido que acuda al médico, pues teme que se trate de un tumor. Sin embargo, él no se muestra convencido.

“A mi esposa le parece un escándalo que no me haya hecho un chequeo médico en los últimos diez años. Yo no creo en los chequeos médicos porque no creo en los médicos. Mi experiencia con los médicos ha sido fatal. Siempre me ha parecido que exageraban las cosas para sacarme dinero”, agregó. “No duele. Es meramente decorativa”, afirmó, minimizando el problema.

A pesar de que en su columna confesó que su padre presentó un síntoma similar y fue diagnosticado con cáncer, Jaime se niega a ir con el médico. Además, recordó que su hermana y su tío perecieron por un cáncer de pulmón.

“A mi padre, cuando cumplió setenta años, le salieron unas bolas en la barriga. Murió de cáncer un año después. Mi hermana también enfermó de cáncer. Mi legendario tío rico murió de cáncer al pulmón”, explicó.

“MI HIJA TIENE TRECE AÑOS. NO QUIERO DEJARLA TAN PRONTO.

El autor de “Yo amo a mi mami” reveló que Silvia le pidió no morir por la hija que tienen juntos. “Ella me dijo: ‘No te puedes morir todavía. Tu hija te necesita diez años más’”.

“Mi hija tiene trece años. No quiero dejarla tan pronto. Quiero verla florecer. Quiero acompañarla unos años más. Tengo dos hijas mayores, pero ellas ya no me necesitan. Muy raramente responden mis correos”, aseveró.

Finalmente, Bayly señaló que no es la primera vez que le crece un bulto en el cuerpo. “No es la primera vez que me crece algo raro en un lugar indebido. Hace años, cuando todavía no conocía a mi esposa, enfermé de ginecomastia y me creció de pronto una glándula mamaria. Tenía una tetilla viril y una teta femenina”, contó.

