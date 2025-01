Lenin Tamayo conquista Asia con el k-pop en quechua: todo sobre el q’pop

El quechua pop, fusión entre la belleza del quechua y el k-pop de Corea del Sur, ha triunfado a nivel internacional. El peruano Lenin Tamayo, creador de este género musical bautizado como q’pop, realizó una exitosa gira por Asia y ahora nos reveló detalles de su próximo álbum y concierto que dará en nuestro país.

Su gira en Asia fue un éxito. Las entradas para sus conciertos en India, Tailandia y Vietnam se agotaron. El quechua pop también se escuchó en Corea del Sur, cuna del k-pop, e hizo sold out.

“Mi música es esa, es mi música, y la defiendo como mi verdad. Y no me importa si es en quechua, español o inglés, lo que importa es que tengo algo que decirle al mundo. Si para ti no es válido, bueno, pero en alguna parte del mundo tendrá su lugar”, señaló Lenin Tamayo.

La vida de este joven artista estuvo marcada por la resiliencia desde antes de nacer. Su madre, la también cantante Yolanda Pinares, tuvo serias complicaciones durante el embarazo. Con tan solo 17 años, ella resistió lo más que pudo para que su pequeño, con apenas 6 meses de gestación, lograra nacer.

Ahora, Lenin Tamayo es un revolucionario de la música y, junto a su madre, continúan dejando huella en escenarios nacionales e internacionales.

Él nació en Lima, pero pasó sus primeros años entre Cusco y Apurímac. En un hogar musical, a través del arte, Lenin Tamayo pudo conectarse con el mundo y, a través del quechua, entenderlo.

“Mi primer idioma tal vez sea el arte y el segundo es el quechua. Mi madre fue criada por su abuela Teresa, una mujer sabia y quechuahablante, que le dio las pautas necesarias para poder sobrevivir. Los pocos momentos que estuvo con mi madre le trató de inculcar un amor genuino que es un amor en quechua”, remarcó.

La libertad que su madre le ofreció para ser él mismo, se vino abajo al entrar a secundaria, en Lima. El cantante fue víctima de bullying, pero un pequeño grupo de personas lo abrazó y le ofreció su amistad: las fanáticas del k-pop.

“Me recibieron con un cariño muy cálido. En el recreo me empezaron a mostrar sus grupos. Me gustó esa suerte de libertad y apertura en el grupo, y casi a fuerzas escuché el k-pop hasta que terminé de disfrutarlo. No solo la música, sino también esa conexión de ellas con sus grupos y entre ellas mismas. Sin darme cuenta fui fan”, indicó.

Pasaron años en los que Lenin permaneció tras bambalinas, acompañando a su madre en su desarrollo como artista, aunque dejando en segundo plano su deseo de cantar.

Al darse cuenta de que no existían muchas propuestas musicales que incluyeran elementos de su propia herencia cultural, Lenin Tamayo se atrevió a realizar covers de k-pop en quechua y, eventualmente, los mismos internautas llamaron a su producto como q’pop.

Lenin Tamayo lanzará la segunda parte de su álbum ‘Amaru’ el próximo 16 de febrero. En esa misma fecha, dará un concierto en el Gran Teatro Nacional y, con la visión que lo caracteriza, lanzó una convocatoria para que jóvenes postulen y formen parte de su grupo de bailarines.

