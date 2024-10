Liam Payne: esto es lo que arrojó la autopsia del cuerpo tras su muerte en Argentina

Más detalles. Luego de la muerte de Liam Payne, la Morgue Judicial de Buenos Aires estudió el cadáver del ex One Direction para determinar la causa de su deceso luego que cayera del tercer piso de un hotel en el barrio de Palermo, en Argentina

Según el estudio del cuerpo y el reporte de las autoridades, Liam Payne murió a causa de un politraumatismo que le causó una hemorragia interna y externa. Además, se espera que se realice un estudio toxicológico y anatomopatológico para encontrar rastros de drogas, también, podría pedirse la historia clínica de Payne, para analizar su historial de salud mental.

Lo que señalan las autoridades es que Payne se habría suicidado, sin embargo, la Fiscalía N°16 y la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires vienen recolectando rastros, testimonios, objetos y más para determinar la causa de la muerte del músico.

La noticia de la muerte de Payne causó gran impacto en todo el mundo y las fanáticas del ex One Direction han llegado hasta el hotel Casa Sur Palermo para rendirle homenaje. Cabe mencionar que Payne se alojaba en dicho hotel desde el domingo y había acompañado a Niall Horan, su ex compañero en One Direction, en el show en el Movistar Arena.

