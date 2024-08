Lisa de Blackpink y Rosalía aprenden español y tailandés tras lanzar el éxito «New Woman»

Lisa, miembro del icónico grupo de kpop Blackpink, y la cantante española Rosalía siguen causado furor en redes tras el lanzamiento de su primera colaboración «New Woman», un tema pop bilingüe. Ahora, una semana después, se muestran juntas divirtiéndose en un nuevo video que se ha hecho viral en redes sociales.

LISA DE BLACKPINK Y ROSALÍA: APRENDEN ESPAÑOL Y TAILANDÉS JUNTAS

Tanto Lisa, de origen tailandés, como Rosalía, natal de España, publicaron en sus respectivas redes sociales videos en donde una aprende el idioma de la otra a través de frases en diferentes contextos.

«My spanish teacher«, escribió Lisa desde su cuenta oficial en TikTok junto al video que la muestra a la intérprete de «Saoko» enseñándole expresiones españolas como «Dilo tata» (animar a alguien por lo que ha dicho), «Estoy de mala leche» (estar de mal humor), «Voy to’ ciega» (estar borracha), «Madre mía», «Cállate la boca» o «Y punto», mientras una Lisa sonriente las repite entusiasmada.

Por su parte, «Lalisa is my teacher» escribió Rosalía junto al video donde la tailandesa le enseña expresiones como «Papá», «Cállate la boca», «Soy tímida» y «Te amo» en tailandés. Demostrando la profunda cercanía que tiene con la idol, la catalana mencionó el sobrenombre de Lisa que solo usa su círculo más íntimo y dijo «Bueno LILI espero haber aprobado eeheh».

Luego, ambas artistas publicaron en sus cuentas cómo hicieron el challenge de «New Woman» su boom mundial. El video compartido por Rosalía es una coreografía de las @Neffah Twins.

‘NEW WOMAN’ DE LISA Y ROSALÍA DEBUTA EN BILLBOARD HOT 100

Para la semana que finaliza el 31 de agosto, el nuevo sencillo de Lisa con Rosalía, “New Woman”, ha debutado en varias listas de Billboard».

El 27 de agosto, Billboard reveló que la canción había entrado en la lista Global Excl. U.S. en el No. 6 y en la lista Global 200 en el No. 15.

Asimismo, “New Woman” también debutó esta semana en Hot 100, la lista semanal de Billboard que posiciona las canciones más populares de Estados Unidos en el No. 97—haciendo que sea la cuarta entrada de Lisa en solitario en la lista.