Lisa Marie Presley mantuvo el cuerpo de su hijo fallecido en su casa por 2 meses

Lisa Marie Presley, la única hija de Elvis Presley, reveló que mantuvo en su casa el cuerpo de su hijo, Benjamin Keough, por dos meses, luego de su trágico suicidio en julio de 2020. Así lo reveló la cantante en sus memorias, From Here to the Great Unknown, que fue completado por su hija Riley Keough tras la muerte de la artista estadounidense en enero de 2023.

Médico de Matthew Perry, actor de ‘Friends’, se declaró culpable de su muerte También te puede interesar

Benjamin Keough, su único hijo varón fruto de su primer matrimonio con el músico Danny Keough, tenía solo 27 años cuando se suicidó. Lo encontraron muerto de un disparo en el pecho en su casa de Calabasas, en California. Los investigadores a cargo del caso llegaron a la conclusión de que había sido un suicidio. Tras la autopsia se descubrió que el joven había consumido alcohol y otras sustancias.

Tras la fatídica noticia, Lisa Marie Presley optó por no enterrar a Benjamin de inmediato, y mantuvo su cuerpo en una de las “casitas” de Graceland durante dos meses, en una habitación refrigerada a 12°C. La cantante, según relata, todavía no había tomado una decisión definitiva sobre el lugar donde sepultarlo, por lo que decidió esperar, algo que no va contra la ley.

Popular actor de «Duro de matar 2» murió a los 84 años También te puede interesar

“No hay ley en el estado de California que te obligue a enterrar a alguien inmediatamente. Encontré a alguien muy empático que se encargara de las labores funerarias”, contó.

La mayor de las hijas de la artista, Riley, relató que durante esos dos meses, Lisa Marie visitaba regularmente el cuerpo de Benjamin, se acostumbró a su presencia y a «cuidar de él». Además contó que ella y su madre se realizaron tatuajes en memoria de «Ben Ben».

Luego, Riley recuerda que todos “sintieron” que ya era hora de que Benjamin fuese enterrado. El funeral fue realizado en Malibú y fue sepultado junto a su abuelo Elvis Presley en Graceland. Lisa Marie, que falleció en enero de 2023 a los 54 años, también reposa allí junto a su hijo y su padre.

Murió Maggie Smith, legendaria actriz británica de Harry Potter, a los 89 años También te puede interesar