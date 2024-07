Los memes de Shakira tras su presentación en entretiempo del Argentina vs Colombia

La cantante colombiana Shakira dio un gran espectáculo en el entretiempo del encuentro válido por la final de la Copa América 2024, que vienen disputando las selecciones de Argentina y Colombia. Esto no pasó desapercibido para los internautas que inundaron las redes sociales con diversos memes.

Como ya es conocido, la final de la Copa América sufrió un retraso de más de una hora debido a desmanes ocurridos a las afueras del Hard Rock Stadium, de Miami, Estados Unidos. Pese a los graves sucesos, el partido dio inicio.

Es así que al llegar a la final del primer tiempo, fue turno de Shakira de salir al campo de juego para, al mismo estilo de lo que pasa con el ‘Súper Tazón’ de la NFL, encandilar a los hinchas presentes con un gran show.

Entre las canciones que interpretó la cantante colombiana estuvieron «Hips don’t lie», «Puntería» y «Te felicito».

A continuación podrás ver los más diversos memes generados por los internautas tras la presentación de Shakira en el medio tiempo de la final de la Copa América 2024 entre Colombia y Argentina.

PERO PONEME EL PARTIDO QUIERO VER SI MESSI ESTA BIEN QUE MIERDA ME IMPORTA SHAKIRA pic.twitter.com/7lmrbQJKgh

No tolero que cante Shakira porque es Colombiana pic.twitter.com/3LsJMIGcyo

CÓMO QUE "PUT YOUR HANDS IN THE AIR SHAKIRA"?? pic.twitter.com/OTGVYzMpE4