Milett Figueroa: así fue su nervioso debut como jurado de ‘Cantando 2024’

El último 23 de setiembre, la modelo peruana Milett Figueroa fue presentada como jurado en el exitoso programa ‘Cantando 2024’, producido por su pareja Marcelo Tinelli.

En medio de aplausos y gran expectativa, la actriz hizo su aparición con un sexy vestido dorado y manifestó sentirse emocionada y feliz por este nuevo reto en su vida.

“Qué felicidad estar pisando esta pista. Con muchas expectativas. Vengo a divertirme, a disfrutar”, comentó en un inicio.

En esa línea, la exparticipante de «Bailando 2023» puntualizó que llegó hasta el reality para demostrar que es una mujer con carácter. “Me he forjado con carácter. Vengo tranquilita”, acotó.

MARCELO LA DEFIENDE DE LAS CRÍTICAS

Por otro lado, Marcelo Tinelli, quien es productor y conductor del programa ‘Cantando 2024’, fue consultado por la decisión de incluir a Figueroa en el reality argentino.

“Fueron varias noches sin dormir (pensando en eso). No entiendo la pregunta. Han pasado jurados de todo tipo. A ese jurado no le preguntaron por qué está aquí (…) A mí eso no me preguntaron. ¿Por qué acá habría que ponerle el ojo a ella (Milett) en este tema?”, señaló el popular conductor.