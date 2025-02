Miss venezolana afirma que en Perú se come paloma y desata polémica en redes sociales [VIDEO]

Sofía Fernández es la modelo venezolana que ha causado toda una polémica en redes sociales al afirmar que en Perú se come paloma. Y es que la miss venezolana de 20 años fue entrevistada en el podcast Los Cuchosos y fue ahí donde comentó su curiosidad de conocer el Perú y comer paloma.

«Tengo curiosidad de probar paloma. Me dicen que allá se come paloma», dijo Fernández en la entrevista y ante la negativa del entrevistador, comentó, «toda la vida me han dicho que en Perú se come paloma», afirmó. Estas declaraciones se hicieron viral en redes sociales y ahora se ha desatado una polémica.

“En Perú se come paloma”

Así lo aseguró Sofia Fernández, una reina de belleza venezolana quien afirma que en nuestro país se consume esa ave. La modelo despertó una serie de comentarios en las redes sociales. pic.twitter.com/gZIFL7y17A — Acceso Directo (@AccesoDirectoP) February 11, 2025

Pese a haberle comentado de que en Perú no se come paloma sino otros tipos de carnes, la modelo señaló que toda su vida escuchó eso. «Toda la vida me han dicho que en Perú se come paloma… debe saber a pollo, me imagino», agregó.

Pese al error que tuvo Fernández, reveló que quiere visitar Perú y sobre todo Machu Picchu. La modelo venezolana participó en el Reina Hispanoamericana en donde ganó el premio del Miss Elegancia y se quedó con el título de Virreina Hispanoamericana 2025 luego de quedar en el puesto dos.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7

VIDEO RECOMENDADO