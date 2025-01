Murió Lee Yoon Hee, actor de ‘La casa de papel: Corea’, a los 64 años

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras la inesperada muerte del actor surcoreano Lee Yoon Hee, a la edad de 64 años. Los medios internacionales reportaron que el artista falleció repentinamente sin que se conocieran enfermedades previas que pudieran haber ocasionado su deceso, lo que ha dejado a familiares, amigos y fanáticos en estado de shock.

La agencia Beom Entertainment, con la que Lee había firmado recientemente un contrato exclusivo para futuros proyectos, fue la encargada de confirmar la noticia a través de sus redes sociales.

En su comunicado, expresaron: «Expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia de Lee Yoon Hee, quien se dedicó apasionadamente a su arte. Contribuyó a la cultura popular durante muchos años como actor, y es una persona valiosa que ha recibido el amor de muchos. Su ausencia es una gran pérdida para todos nosotros».

Veteran actor Lee Yoon Hee passes away at the age of 64https://t.co/PorQ30j0FD