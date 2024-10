Pamela López: así reaccionó al ser consultada sobre supuesta mudanza de Christian Cueva y Pamela Franco

La cantante Pamela Franco volvió a captar la atención de muchos luego que se difundieran unas imágenes en las que se ve que una empresa de mudanzas retira sus pertenencias de la casa que compartió con su expareja y padre de su hija, Christian Domínguez.

Tras las imágenes, se ha especulado que la intérprete de ‘Dile la verdad’ se mudó al distrito de La Molina, a una casa donde iniciaría su vida junto al deportista Christian Cueva.

Sin embargo, hasta el momento, ni Franco ni Cuevita han confirmado o desmentido los rumores que se han desatado tras la mudanza.

Ante esta situación, reporteros del programa de Rodrigo González buscaron la opinión de Pamela López, aún esposa de Cuevita.

“Hola Pamela, espero te encuentres bien, no sé si pueda llamarte para entrevistarte, te cuento que tenemos imágenes de pamela mudándose y todo haría indicar que va a vivir junto a Christian C, No sé si tengas ¿algo que decir?”, cuestionó la reportera del programa.

Rápidamente, López respondió el mensaje asegurando que sus hijos serían “lo menos importante para él”. “Que mis hijos son lo menos importante para su progenitor. De igual forma yo sigo resolviendo y desempeñando mi función de madre como siempre lo hice”, expresó.

