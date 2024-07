‘Pituca sin Lucas’: conoce más de Henry Peláez, el actor detrás de Goyito | VIDEO

El actor Henry Peláez Rosales, encargado de darle vida a ‘Chapasa’ en la exitosa «Pituca sin Lucas» brindó una entrevista exclusiva a las cámaras de Reporte Semanal en la que habló sobre su carrera, su pasión por la bicicleta y su participación en la telenovela de Latina Televisión.

«Llego al casting que había ido en pijama porque no me tenía fe y me encuentro con Tito Vega y es la única persona del todo el elenco que yo conocía. Le dije repasemos el texto y, a las dos semanas, me llamaron», expresó el actor

Peláez Rosales, quien es periodista de profesión, recordó que luego de sufrir un parálisis es que decide estudiar clown. «En 2007 me dio una paralisis facial, se me cayó el labio, no podía comer, me enseñó mucho a no preocuparme mucho por las cosas. Ya para el 2008 empecé a estudiar», expresó.

En otro momento, el actor reconoció que una de las mayores satisfacciones de su vida ha sido construirle su casa a su mamá. Y precisamente, su trabajo en ‘Pituca sin lucas’ le permitirá terminar con la

«Uy, se emocionó demasiado porque yo no lo esperaba. Se emocionó con bastante, y con eso le dije que iba a poder terminar la casa. Mamá te quiero mucho y gracias por haber sido ese soporte y espero tenerte para seguir disfrutando, «,