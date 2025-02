Presentadores de los Oscar incluirán a Selena Gómez y Oprah Winfrey: Todo lo que debes saber sobre la ceremonia

A pesar de los devastadores incendios forestales que azotaron Los Ángeles, la 97ª edición de los Premios de la Academia se llevará a cabo, según lo previsto. La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha confirmado su compromiso de apoyar a sus miembros y a la comunidad cinematográfica en general durante este tiempo de recuperación.

¿CUÁNDO SE CELEBRAN LOS OSCAR?

La ceremonia de los Premios Oscar tendrá lugar el domingo 2 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El evento será transmitido en vivo a las 7:00 p.m. (hora del Este) y 4:00 p.m. (hora del Pacífico).

¿QUIÉN SERÁ EL PRESENTADOR?

Conan O’Brien será el anfitrión de los Premios de la Academia por primera vez. El presentador y podcaster bromeó al anunciar su papel diciendo: “América lo pedía, y ahora está sucediendo: la nueva Cheesy Chalupa Supreme de Taco Bell. Y en otras noticias, seré el anfitrión de los Oscar”.

¿QUIÉNES SERÁN LOS PRESENTADORES?

A la lista de presentadores se han añadido varias estrellas, entre ellas:

Selena Gómez

Oprah Winfrey Joe Alwyn

Goldie Hawn

Ben Stiller

Ana de Armas

Sterling K. Brown

Willem Dafoe

Lily-Rose Depp y Connie Nielsen

Halle Berry Penélope Cruz

Elle Fanning

Whoopi Goldberg

Scarlett Johansson

John Lithgow

Amy Poehler

June Squibb

Bowen Yang

¿HABRÁ ACTUACIONES MUSICALES?

A diferencia de ediciones anteriores, no se interpretarán las canciones nominadas a Mejor Canción Original, aunque habrá música en el evento. Se espera que la exitosa película Wicked pueda tener un papel en la ceremonia, aunque sus canciones no son originales de la película.

¿QUÉ PELÍCULAS ESTÁN NOMINADAS A MEJOR PELÍCULA?

Las 10 películas nominadas a Mejor Película este año son: Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part 2, Emilia Pérez, I’m Still Here, Nickel Boys, The Substance y Wicked.

¿CÓMO HAN AFECTADO LOS INCENDIOS AL EVENTO?

Los devastadores incendios forestales que afectaron a Los Ángeles en enero llevaron a algunos a pedir la cancelación de los premios. Aunque la Academia retrasó el anuncio de las nominaciones en dos ocasiones, no se modificó la fecha de la ceremonia. Los organizadores han asegurado que este espectáculo servirá como un símbolo de resistencia y celebrará la unidad de la comunidad cinematográfica mundial.

El impacto de los incendios se ha sentido profundamente entre los involucrados, como Conan O’Brien, cuya casa en Pacific Palisades sobrevivió, pero su familia no ha podido regresar. Su asistente, Sona Movsesian, perdió su hogar en los incendios. O’Brien expresó que el evento destacará a las personas afectadas y reflejará la situación actual.

