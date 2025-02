Shakira: entradas para su tercer concierto en Lima se agotaron en solo horas

Los fanáticos de Shakira no dudaron en asegurar sus entradas para el tercer concierto que la ‘Loba’ dará en Lima este 16 de noviembre en el Estadio Nacional. La barranquillera, que nuevamente logra un sold out en Perú, volverá para cumplir la fecha que no dio y además en agradecimiento por el cariño que ha recibido de parte de sus seguidores.

La venta exclusiva Interbank de los boletos para la nueva fecha de la colombiana se inició ayer y apenas los tickets estuvieron disponibles acabaron las locaciones en pocas horas.

MasterLive, la empresa productora de los conciertos de Shakira en Lima, informó que desde el primer día se evidenció que la demanda por boletos en Perú superó todas las expectativas y miles de fans se habían quedado sin la oportunidad de comprar sus entradas.

Por ello, tras importantes conversaciones, la ‘Loba’ confirmó que no podía cerrar su gira sin volver a territorio peruano; especialmente tras el reciente inconveniente de salud que se le presentó.

Desde el primer momento que la intérprete de «Antología» hizo su anuncio, los fans explotaron de emoción ya que muchos se habían quedado con las ganas de verla en vivo y disfrutar de su gira.

La barranquillera ofrecerá en noviembre algunos de los temas de su repertorio como «Hips Don’t Lie», «Waka Waka», «Chantaje», «La tortura», «Ciega, sordomuda», «Inevitable», «TQG», entre muchos otros importantes temas.