Samahara Lobatón: así confirmó que retomó su relación con Bryan Torres

Tras convertirse en madre por segunda vez, la influencer Samahara Lobatón confirmó que decidió darse una nueva oportunidad con el padre de bebé, Bryan Torres. Incluso, la hija de Melissa Klug confesó que en esta nueva etapa están llevando ayuda profesional.

“Sí, ya tenemos varios meses trabajando en nosotros, trabajando con ayuda de profesionales que era lo que necesitábamos, ir a terapia. Las personas no cambian, pero mejoran”, manifestó al ser consultada sobre su relación con Torres.

Sin embargo, Lobatón se sinceró y reconoció que por el momento no piensa en casarse. “Paso a paso. Mi sueño nunca fue casarme, siempre quise ser mamá, nunca me vi de blanco, casada, y se lo he dicho, pero nadie sabe lo que va a pasar”, acotó.

Por otro lado, Lobatón aseguró que llegada de su bebita sirvió para unirlos más. “Sí, claro que sirvió para unirnos más. Desde que nos enteramos de que estaba embarazada, la bebita siempre ha sido una bendición”, refirió.

“Un bebe siempre es una bendición, siempre trae paz. Yo soy feliz con mis hijas, mi mejor trabajo es ser mamá, separo mucho mi vida paternal con ellas de mi vida laboral. Mis hijas me dan mucha paz y estoy viviendo una etapa muy bonita, sé que va a ser más complicado, la etapa está yendo bien”, añadió.

Finalmente, la hija de Melissa Klug descartó tener más hijos y aseguró que ya ‘cerró la fábrica’.

VIDEO RECOMENDADO