Aeropuerto Jorge Chávez: con música y danzas típicas reciben y despiden a turistas | VIDEO

Una gran fiesta. Con motivo de la celebración de las Fiestas Patrias, en el aeropuerto Jorge Chávez con danzas típicas de la costa, sierra y selva reciben a los viajeros que salen y llegan al país hoy, sábado 27 de julio.

Ante las cámaras de Latina Noticias, los turistas se mostraron emocionados y dijeron que han tenido un recibimiento hermoso.

«Es una sorpresa hermosa, llena de alegría, felicidad. Voy a Cusco. Voy a pasar las Fiestas Patrias por allá. La verdad no me esperaba este recibimiento, pero me alegro haber llegado. Es la segunda vez que vengo, quiero conocer el lago Titicaca», dijo una turista mexicana.

Además, la cantante Lita Pezo llegó al aeropuerto para ser parte del show con el que están alegrando a los viajeros.