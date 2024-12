Encuestadoras rechazan acusación de Dina Boluarte sobre favores para mejorar en encuestas

La Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (APEIM) emitió un comunicado en respuesta a las recientes declaraciones de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, sobre un presunto favorecimiento en resultados de las encuestadoras a cambio de dinero.

Esto fue dado a conocer mediante su cuenta oficial de ‘X’, en donde enfatizan que las empresas asociadas a su gremio no solicitan dinero ni dádivas para dar sus resultados. Añaden, además, que las recientes encuestas reflejan la opinión de los peruanos en el momento en el que estas se realizaron.

#COMUNICADOIMPORTANTE

de la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados pic.twitter.com/AcWu3ZNJvA — APEIM (@APEIMPeru) December 22, 2024

Al APEIM están asociadas encuestadoras como Ipsos y Datum Internacional, así como otras empresas de investigación de mercados y de opinión pública.

¿QUÉ DIJO LA PRESIDENTA DINA BOLUARTE?

Durante una ceremonia de presentación del programa de empleo temporal ‘Llamkasun Perú‘ en el distrito de Carabayllo, la mandataria brindó un discurso en donde también se refirió a las bajas cifras de aprobación de su gobierno. «De una vez ponganme cero. Así estamos empatados y nos vamos a penales», señaló.

«¿Para que gastan su dinero y su energía? Primero empezaron poniéndome 11%. Luego nos tocaron la puerta: «Pero dennos alguito. Le podemos subir 2 puntos, osea a 11». Yo les he dicho «nada, porque ese dinero prefiero gastarlo en Llamkasun para las hermanas y hermanos», prosiguió.

Atribuyendo así una presunta solicitud de dinero por parte de encuestadoras para subirle puntos en sus resultados. «Menos mal no he sido tan buena en matemáticas y por eso los números no me preocupan», añadió.

EXIGEN LA RECTIFICACIÓN INMEDIATA

En su comunicado, el gremio empresarial precisa que lo señalado por la presidenta Dina Boluarte «representa un delito» por lo que exigió «una rectificación inmediata».

«Afirmar que estas encuestas se realizan por algún beneficio constituye una difamación que, además de dañar nuestra buena imagen institucional, representa un delito. Por ello, exigimos una rectificación inmediata«, explican en su pronunciamiento.

Asimismo, precisaron que realizan sus encuestas acorde a las normas internacionales de calidad como el ICC y ESOMAR, organismos que regulan las investigaciones de mercado.