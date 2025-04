Solo 300 niños adoptables entre 5.000 que permanecen en albergues

Para miles de niñas, niños y adolescentes en el Perú, la palabra “adopción” no es solo un trámite legal. Es una esperanza. La posibilidad de dejar atrás el abandono, la soledad y los días interminables en un albergue. Pero esa esperanza, muchas veces, se va apagando entre papeles y demoras.

Según el Ministerio de la Mujer, más de 5.000 menores viven actualmente en centros de acogida en el país. Sin embargo, apenas un poco más de 300 han sido declarados aptos para ser adoptados. ¿Por qué tan pocos? Porque para que un niño pueda ingresar al sistema de adopción, primero debe ser declarado oficialmente en estado de abandono.

Ese proceso recae en el Poder Judicial, que debe determinar que no existen vínculos viables con familiares biológicos. Pero la espera puede durar años. Años que un niño pasa creciendo entre las paredes de un albergue, viendo cómo la posibilidad de tener una familia se aleja cada vez más. Desde el Ministerio de la Mujer reconocen que este cuello de botella judicial es uno de los principales obstáculos.

¿CUÁLES SON LAS MODALIDADES DE ADOPCIÓN EN EL PERÚ?

En el Perú existen dos modalidades de adopción: la regular, que prefieren el 87% de las familias y que prioriza bebés y niños pequeños, y la adopción especial, destinada a menores mayores de 6 años, hermanos que no quieren separarse o niños con alguna condición o discapacidad. Estos últimos, lamentablemente, son los más olvidados del sistema.

Muchos adolescentes, al no haber sido adoptados antes de cumplir la mayoría de edad, deben abandonar los albergues sin una red de apoyo familiar. Otros, aunque siguen en el sistema, enfrentan secuelas emocionales profundas: ansiedad, retraimiento, desconfianza… Algunos incluso escapan de los centros de acogida, incapaces de soportar la incertidumbre.

En 2024, apenas se concretaron 149 adopciones. Y aunque más de 200 familias están en lista de espera, muchas veces no pueden avanzar en el proceso porque no hay menores legalmente disponibles. Es un sistema que no logra conectar a quienes desean brindar amor con quienes más lo necesitan.

Mientras los papeles se acumulan y la burocracia avanza lentamente, miles de niños siguen esperando. Porque hablar de protección a la infancia no es solo un discurso: es garantizar que cada niño crezca en un hogar donde pueda ser cuidado, amado… y, sobre todo, feliz.

