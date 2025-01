Cancelan festival de teatro por polémica obra de la PUCP: la consideran blasfemia

Una polémica se ha desatado por la puesta en escena de una obra de teatro que lleva por nombre «María maricona». Esta era promocionada como parte del fin de un curso de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y contaba con el aval del Ministerio de Cultura (Mincul).

Esta obra iba a ser estrenada por un grupo de alumnos que terminan un periodo de estudio. Sus autores sostienen que esta puesta en escena explora el conflicto entre la religión y el género, a través de la reconstrucción de diversas vírgenes y santas católicas, desafiando las normas establecidas y celebrando la diversidad.

La crítica directa vino de los integrantes de Renovación Popular, que calificaron el hecho de «inadmisible». Sus congresistas, como Norma Yarrow, y el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, enfilaron sus críticas contra la obra, la PUCP y el Mincul.

«La PUCP está haciendo una afrenta gravísima a los católicos. No lo voy a permitir, no podemos permitir majaderías. Es una ofensa a nuestros valores. La PUCP no puede tener el nombre de ‘católica’ y estar avalando blasfemias contra la madre de Dios, la Virgen María«, se quejó el burgomaestre capitalino.

Producto de la polémica desatada, la PUCP decidió cancelar el festival en el que se iba a estrenar la obra «María maricona».

