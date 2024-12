Capturan a ‘Los QR del Puerto’: banda robaba contenedores en el Callao

La Policía allanó el búnker de la banda criminal ‘Los QR del puerto’, dedicada al robo de contenedores de aduanas en el Callao, y detuvo a su cabecilla. Recientemente, robaron una mercancía valorizada en 60 mil dólares mediante fraude informático, falsificación y adulteración de códigos.

Esta organización criminal falsificaba códigos QR para modificar información clave de los contenedores, como el nombre del conductor, el vehículo y el número de placa. De esta manera, robaban los productos importados sin levantar sospechas.

Un sujeto, identificado como Steven Bryan Marcos, junto a dos cómplices, modificaban la información para que otra persona pudiera retirar la mercancía sin problemas. Luego, realizaban una denuncia falsa por robo con el objetivo de encubrir su participación en el delito y desviar la atención de las autoridades.

«Hoy hemos allanado las viviendas de los cuatro implicados. Incluso, en la casa de esta persona (Bryan Steven) hemos hallado un arma con un silenciador», señaló un agente policial.

Debido a que los demás implicados no fueron sorprendidos en flagrancia, no se pudo proceder con su detención, debido a que el Gobierno aún no restablece la detención preliminar.

Los involucrados están siendo investigados por los delitos de fraude informático, hurto agravado y pertenencia a una banda criminal.

