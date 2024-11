Trabajador muere triturado por una máquina industrial en Cercado de Lima

Un trabajador de 52 años, identificado como Hugo Rojas Ventura, perdió la vida en un trágico accidente laboral en el Cercado de Lima al ser atrapado y triturado por una máquina industrial en la planta de reciclaje de la empresa Papelera del Perú, ubicada en la cuadra 20 de la av. Venezuela.

Según las autoridades, el hombre estaba manipulando la trituradora, la cual lo atrapó y le causó lesiones fatales. Sus compañeros señalaron que ellos intentaron detener la máquina, pero sus esfuerzos fueron en vano. Desafortunadamente, el padre de familia murió en el lugar.

Los restos del trabajador fueron trasladados a la Morgue Central de Lima, mientras las autoridades iniciaron la investigación correspondiente. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la planta, que captaron el momento del accidente, serán fundamentales para esclarecer las circunstancias exactas del suceso. La División de Investigación Criminal (Depincri) del Cercado de Lima está a cargo del caso.

«No puede quedarse así. No sabemos en qué forma la máquina se ha prendido, no sabemos nada. Lo que pido es que se esclarezca todo el tema, que no se quede así«, demandó William Rojas, hermano de la víctima.

Rojas Ventura era el principal sostén económico de su familia. Su esposa se dedicaba a las labores del hogar y su hijo, de 18 años, recién había comenzado sus estudios universitarios. Su pérdida ha dejado un profundo impacto en sus allegados, quienes ahora enfrentan el dolor y la incertidumbre.

