Chorrillos: más de 20 casas amanecen inundadas tras desborde del río Surco

Al menos 20 viviendas se vieron afectadas luego del desborde del río Surco, en el distrito de Chorrillos. El agua ingresó directamente a las casas ubicadas en la manzana C, de la Asociación Marqués de Villa.

Ante las cámaras de Latina Noticias, los dueños de las viviendas afectadas manifestaron que tras el incidente están sin electricidad, además mostraron cómo quedaron sus muebles y artefactos dañados por el lodo que se generó tras el ingreso del agua.

«Estaba solita y cuando abro la puerta el agua quería ingresar como avalancha, no sabía qué hacer. Me asusté horrible, no sabía a quién llamar», resaltó una de las vecinas afectadas.

Según miembros de la Municipalidad de Chorrillos, la emergencia se desató debido a la cantidad de viviendas construidas en la ribera Surco desde hace más de 10 años.

«El trabajo que hemos hecho es liberar, cerrar con un dique provisional con las máquinas y evitar que continúo, lo que hemos hecho es tratar de abrir el río hacia su ruta normal. Por lo menos hay 4 viviendas muy afectadas», expresó un representante de la municipalidad.