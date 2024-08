Christian Cueva: Los detalles de la denuncia por violencia que le interpuso Pamela López

Alejado de las canchas, peleado con la pelota y con el hincha, hoy, Christian Cueva se suma a la repudiable y alarmante estadística de hombres que ejercen la violencia contra sus parejas en el Perú. Una problemática que viene adquiriendo ribetes cada vez más complejos.

Punto Final accedió a la denuncia que Pamela López presentó en contra de Christian Cueva el pasado 16 de agosto frente al Juzgado Especializado en Familia de Lima.

PAMELA LÓPEZ: ESTO DICE LA DENUNCIA CONTRA CHRISTIAN CUEVA

Según este documento, López refiere haber sido víctima de violencia física y sicológica por parte de Cueva desde por lo menos el 2013, un año después de haber iniciado su relación, al reclamarle una infidelidad.

De acuerdo con la denuncia, las agresiones físicas y sicológicas continuaron a lo largo de todos los años y en todos los países donde Cueva jugó, hasta los eventos del 1 de febrero pasado, cuando le reclamó una nueva infidelidad, esta vez con la conocida cantante Pamela Franco, un asunto ventilado en extenso por la prensa de espectáculos.

«El día que descubro la infidelidad que todos conocen, lo encaro y él me golpea, ese es el del ascensor en Trujillo, la otra vez fue en una discoteca el día de mi cumpleaños, fueron los dos sucesos, me faltaba el aire, me cogotea, me falta la respiración, temía por mi vida», señaló López.

El incidente de febrero no fue el único. En junio pasado, Pamela recuerda que Cueva también la agredió, el día de la celebración de su cumpleaños, en una discoteca en Lince.

Alexis Ochoa, defensa legal de López, explicó que ya se han presentado videos y testimonios que acreditan el hecho dañoso. «Lo que está pendiente son los peritajes sicológicos, medicina legal eso está pendiente y se tienen que dar las fechas», detalló.

Buscamos la versión del futbolista, pero desde su entorno dijeron que no haría ninguna declaración. En sus redes sociales, ni bien el escándalo se desencadenó, pidió perdón, anunció que se sometería a todas las pericias sicológicas que correspondieran y rogó que le dejaran jugar al fútbol. Algo que, en estos momentos, parecería ser muy lejano.

VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA HACIA LA MUJER SIGUE SIENDO UN PROBLEMA RECURRENTE EN NUESTRO PAÍS

Cueva, en sus redes sociales, publicó su diagnóstico de depresión crónica, firmado por el psicólogo Manuel Murcia López, realizado en diciembre del 2023. Pero, el Centro Intercontext, donde trabaja el especialista, lo desmintió. Si sufre de depresión crónica u otra enfermedad, esto no puede convertirse en una justificación a lo que todos hemos visto en video.

Las cifras revelan, en nuestro país, una realidad que no se visibiliza de forma total. Según la encuesta demográfica y de Salud Familiar del Instituto Nacional de Estadística, el INEI, el 53.8% de mujeres declararon haber sido víctimas de algún tipo de violencia sicológica, física o sexual, en el 2023. En el 2022, el porcentaje alcanzó el 55.7%. Y ahora Cueva se suma a esa estadística.

Talía Herrera, psicóloga, señaló que este es un problema que se acrecienta cada vez más. Y, de hecho, de los 200 casos que llegan al proceso judicial, solo uno recibe condena.

Paseó su fútbol, de indudable magia y talento, por Brasil, México, Rusia, Arabia Saudita, y de todos los clubes se fue mal, dejando tan solo una estela de lo que pudo ser. Boca Juniors lo quiso en su momento, y nunca nadie terminó por entender qué le pasaba por la cabeza. Quizás tan solo el argentino que hoy entrena a Chile. Algunos, incluso, han querido ver una relación entre todo lo que le ha pasado y ha hecho hasta ahora con el penal errado ante Dinamarca en Rusia 2018.

Nada justifica su accionar violento y hoy, con la reprobación popular a cuestas, tendrá que responder ante la justicia.