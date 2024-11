¿Cuáles son los horarios de los bancos durante los días de APEC 2024?

Lima, Callao y Huaral tendrán días no laborables por la realización del APEC 2024, por ello, cientos de trabajadores realizarán sus labores de manera remota y ahora muchos se preguntan si los bancos atenderán con normalidad el jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de noviembre en todas sus oficinas.

En esta nota de Latina Noticias, conoce si las agencias bancarias abrirán sus puertas con normalidad durante estos días o cerrarán para tomar los días no laborales declarados por el gobierno de Dina Boluarte.

¿LOS BANCOS CERRARÁN O ATENDERÁN CON NORMALIDAD DURANTE EL APEC 2024?

Ya iniciada la semana del APEC 2024, los diversos bancos del Perú, sobre todo que están ubicados en Lima, Callao y Huaral, informaron que atenderán con normalidad en todas sus sedes.

Sin embargo, algunas agencias que están cerca a la sede del APEC 2024 (Ministerio de Cultura) , si permanecerán cerradas. Conoce aquí todos los detalles:

Banco de Crédito del Perú (BCP)

Las agencias de OP Lima, Emancipación, Cailloma, San Luis, C. C. La Rambla y C. C. San Borja, permanecerán cerradas. Las demás, atenderán de 9am a 6pm y el sábado de 9am a 1pm.

Interbank

Todas sus agencias abrirán con normalidad. de Lunes a viernes de 8:30 am a 7pm y el sábado de 8:30 am a 1pm.

BBVA

Atenderá con normalidad en todas sus sedes de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. y los sábados de 9:00 a. m. a 12:00 p. m.

Banco de la Nación

la Oficina Principal en San Borja y la de Plaza Pizarro en el Cercado de Lima permanecerá cerrada durante el APEC 2024, las demás operarán con normalidad de lunes a viernes de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. y los sábados de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

