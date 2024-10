Doña Peta es captada en procesión y revela pedido que hizo al Señor de Los Milagros

Las cámaras de Latina Noticia acompañó de cerca la salida del Señor de Los Milagros de la iglesia Las Nazarenas para dar inicio a su segundo y tradicional recorrido procesional del 18 de octubre. Y entre los fieles, se encontró a Doña Peta, mamá de Paolo Guerrero.

“También nos hemos encontrado con la señora Doña Peta. Qué tal, buen día. Nos encontramos en vivo para nuestro noticiero ¿Qué le gustaría pedir al Señor de Los Milagros?”, consultó nuestro reportero Cristian Yaringaño.

Ante la consulta, la madre del ‘Depredador’ respondió: “Yo le pido de todo al Señor, pero ya tanto que le he pedido, ya me lo concedió, entonces ahora vengo a agradecer de todo lo que me ha dado”.

En otro momento, Doña Peta también pidió que la situación en nuestro país mejore, en referencia a la ola de inseguridad. “Que se mejore, que ya termine todo esto y que Perú sea grande”, puntualizó.

Al pedido de Doña Peta se unieron otras fieles, quienes manifestaron que la inseguridad debe parar. “Yo estoy desde el comienzo de misa, he salido a las 5 a.m., le pido la paz, que nosotros tengamos el amor hacia la humanidad, que no haya tanta violencia, esta matanza», dijo otra fiel.

