Escolares y pandilleros se enfrentaron en interior de colegio en el Callao: se reportaron disparos

En horas de la mañana de este miércoles 25 de setiembre, padres de familia llegaron a los exteriores del colegio Sor Ana de los Ángeles, en la región Callao, luego que un día antes se registrara una violenta gresca en la que se llegaron a escuchar disparos, generando pánico entre vecinos y transeúntes.

Uno de los padres de familia enfatizó ante las cámaras de Latina Noticias que la pelea inició dentro del colegio y que durante tres minutos esta se desarrolló debido a que no había presencia de ninguna autoridad.

“Buenos días, soy un padre de familia. La verdad, me sorprende porque no han visto lo que ha pasado, están minimizando lo que ha pasado. L a gresca se comienza dentro, pero quién estuvo dentro, hay videos que muestran que no había ninguna autoridad, el director y la auxiliar aparece después de tres minutos. En el video se ve que el niño estaba en el piso, lo tiran, después de eso los han llevado a tutoría y dirección”, enfatizó.

“Hay videos donde, donde a las 6 p.m. abren la puerta y salen, pero se escuchan los balazos, y la auxiliar los hace regresar dentro del colegio. A la hora que ingresan, los que se quedaron afuera generan otra gresca, todo esto parte por la inseguridad dentro del colegio, como fuera del colegio”, añadió.

Otra madre de familia indicó que cuatro sujetos ingresaron al colegio vestidos de escolares y se desató el enfrentamiento.

“Lo que pasó ayer es que tres chicos ingresaron vestidos de escolares y se han peleado. A un chico le han pateado, a un chico le han roto la cabeza, afuera se escucharon las balas. Los videos no son pasados, es de ayer”, informó la señora ante nuestras cámaras.

DREC SE PRONUNCIA

Tras la polémica, La Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) emitió el siguiente comunicado en el que adelantó que este miércoles las clases se realizarán con normalidad, aunque “con resguardo de la Policía, a fin de garantizar la seguridad de estudiantes y docentes”.