EsSalud: capacitarán a familiares de pacientes que se dializan y entregarán certificación universitaria

Más de 627 mil sesiones de diálisis al año para 4500 asegurados en estadios renales graves realiza el Centro Nacional de Salud Renal del Seguro Social de Salud en Lima y Callao. Con la finalidad de brindar un mejor soporte durante el tratamiento, el Seguro Social de Salud (EsSalud) inauguró el primer curso especializado gratuito con certificación a cargo del Centro de Responsabilidad Social y Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, dirigido a familiares y amigos de estos pacientes para formarlos como cuidadores capacitados en atención renal.

“Qué mejor celebración del trigésimo aniversario del Centro Nacional de Salud Renal que lanzar, por primera vez, el taller especializado para pacientes en diálisis “Formando Cuidadores” que contará certificación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este curso gratuito es para todos quienes cuidarán con el corazón y la especialización que se requiere”, destacó la presidenta ejecutiva de EsSalud María Elena Aguilar Del Águila.

El innovador curso integral se brinda de manera presencial y virtual y aborda temas de nefrología, psicología, enfermería y nutrición para lograr que los cuidadores manejen de manera más efectiva la atención de los pacientes renales que se dializan.

“Con esta iniciativa intentamos evitar infecciones, caídas, o cualquier contratiempo que ponga en riesgo la salud del paciente e impida que acudan a sus sesiones oportunamente”, destacó la Dra. Lizbeth Arce, gerente del Centro Nacional de Salud Renal.

QUÉ HACER PARA PARTICIPAR

Si estás interesado en participar del curso, las inscripciones para “Formando Cuidadores” se realizan al correo cnsr.capacitación@essalud.gob.pe y/o al teléfono 947620855.

El entorno de cada paciente juega un papel crucial en apoyo de nuestros profesionales, la prolongación de los cuidados en casa contribuye significativamente al éxito de la terapia.

Mariluz Peña es una de las participantes del curso, ella cuida a su madre hace dos años debido al mal renal que le diagnosticaron. “En mi caso lloré a mares porque no sabía cómo cuidarla, pero el personal del CNSR me ayudó mucho enseñándome como alimentarla. Este curso nos servirá no solo para aprender a tratar a nuestros pacientes, sino también para aprender a cuidarnos de nosotros mismos”, expresó emocionada.

PREVENIR ES MEJOR

• La enfermedad renal crónica es la pérdida lenta de la función de los riñones y la imposibilidad de eliminar toxinas del cuerpo. En las etapas iniciales el mal es silencioso y no da síntomas hasta que se encuentra en estadios avanzados.

• Según la Red Prestacional Almenara, 9 de cada 10 pacientes con enfermedad renal crónica, desconocen su diagnóstico y acuden a un examen de descarte cuando la enfermedad está en nivel avanzado. El hospital Guillermo Almenara y Edgardo Rebagliati registran cada uno alrededor de 2500 atenciones mensuales.

• En tanto, el Hospital I Octavio Mongrut Muñoz de la Red Prestacional Sabogal relanzó el programa “Salud renal”, orientada a realizar seguimiento a los pacientes diabéticos e hipertensos.