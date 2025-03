Familiares de mujer desaparecida tras colapso de puente en Chancay denuncian falta de apoyo

La familia de Patricia Liberto Salcedo, una de las pasajeras del bus que cayó al río tras el colapso del puente Chancay el pasado 13 de febrero, denunciaron falta de apoyo por parte de las autoridades en la búsqueda tras su desaparición.

En conversación con Latina Noticias, los seres queridos de Patricia indicaron que las entidades responsables no han brindado ayuda efectiva. Además, señalaron que las autoridades solo se acercan al lugar del accidente solo para tomar fotografías.

La hermana de Patricia relató que, durante el accidente, vio cómo ella salió por la parte trasera del bus, pero perdió su rastro debido a que sufrió una fractura en la pierna. «Nadie me dio razón de ella, yo no la he visto. Quiero encontrarla», expresó.

Como se recuerda, el 13 de febrero, minutos antes de la medianoche, el puente Chancay se desplomó, provocando la caída de un bus interprovincial y una camioneta al río. El trágico incidente dejó tres fallecidos y más de 40 heridos.