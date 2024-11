Hermanas sufren robo de su auto en puerta de su casa: delincuentes las agredieron y apuntaron con arma

La noche del sábado 23 de noviembre, dos hermanas sufrieron el robo de su auto y otras pertenecientes en la puerta de su vivienda ubicada en Salamanca, en el distrito de Ate. Las mujeres fueron agredidas físicamente con la cacha del arma.

“El robo fue a las 11 p.m., yo recién estaba saliendo con mi hermana, y recién salía, prendo y veo que había un carro adelante, que me estaba impidiendo el pase, y veo que llega una furgoneta, se mete por atrás y me cierra el paso. Mi hermana me dice: ‘Nos quieren robar’. Yo me desespero, y cierro mi puerta, pero abren la puerta de mi hermana y me quitan la llave” , puntualizó una de las víctimas.

«Nos apuntan, nos sacan del carro, nos dicen que le entreguemos todo. Me piden la contraseña de mi celular, yo estaba muy nerviosa, impresionada, me estaban apuntando. Le di una contraseña que no era y me da un cachazo en la cabeza. Yo estaba desesperada y me tiró un lapo», añadió la otra mujer.

