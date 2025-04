🔴 Paro de transportistas EN VIVO: policía lanza gases lacrimógenos en av. Abancay

Desde las primeras horas del jueves 10 de abril, las cámaras de Latina Noticias llegaron a divesos puntos de Lima como Puente Piedra, Puente Nuevo, San Juan de Lurigancho, Callao, Villa El Salvador para conocer cómo se vive la paralización de diversas empresas del transporte público, quienes decidieron parar sus actividades como medida de protesta ante la inseguridad creciente en las calles y las extorsiones constantes que afrontan los conductores.

Según pudo constatar, los vehículos de más de 460 empresas acataron la medida y no salieron a trabajar y solo se presenció a los buses informales, quienes triplicando los precios del pasaje.

POLICÍA LANZA BOMBAS LACRIMÓGENAS

En medio de las protestas, la policía lanzó bombas lacrimógenas para reducir el grupo de manifestantes. Además, algunos disturbios se ocasionaron en dicha vía.

INTENTAN BLOQUEAR PUENTE ACHO

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) intentó retirar a un grupo de manifestantes que buscaban ingresar a la avenida Abancay por el puente Acho. Los manifestantes optaron por tomar las otras vías, frente a este escenario, la Policía decidió abrir el acceso.

LLEGARON A AVENIDA ABANCAY

Poco antes de las 11:00 a.m., los manifestantes llegaron hasta los exteriores de la avenida Abancay y se ubicaron frente al Congreso. La zona cuenta con un amplio contingente policial, quienes hicieron una barrera humana para que los trasportistas no puedan acercarse al Parlamento.

TRANSPORTISTAS BLOQUEAN LA PANAMERICANA NORTE Y SE DIRIGEN A CONGRESO

A las 10:10 a.m. decenas de conductores y cobradores tomaron la panamericana Norte para dirigirse al Congreso. Además, en sus manos se puede ver que llevan pancartas y una antorcha gigante en forma de rata.

BAJAN A PASAJEROS DE BUSES INFORMALES

Con pancartas en mano, manifestantes tomaron la vía de la Panamericana Norte con rumbo al Congreso. Las personas estuvieron caminando al lado de tres representantes de la Defensoría del Pueblo.

Las cámaras de Latina Noticias pudo captar que transportistas bloquearon el acceso de algunos colectivos informales y pidieron a los pasajeros a no recurrir a este servicio.

En una reciente conferencia de prensa, Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transporte de Lima y Callao, anunció este jueves 10 de abril que son alrededor de 70 empresas de transportes que se sumarán a la paralización total, que comenzará antes de las 5:00 de la mañana y se extenderá por 24 horas.

“El gremio agrupa a más de 70 empresas, son más de 7 mil unidades, quizá es una cantidad mayor. No se trata ya de estadísticas, no se trata de conductores han matado porque eso ya es morbo, lo que queremos es que las autoridades se pongan a trabajar, queremos que los políticos se pongan a trabajar”, explicó Vargas.

Al ser consultado sobre cuáles son las rutas que se verán afectadas, indicó: “Ustedes me están viendo acá, los señores que están reunidos en esta asamblea son representante legal de empresas de Lima y el Callao, son empresas que están en todos los conos y en todas las zonas, como origen y destino. Y con ellos hemos tomado esta medida”.

“ La relación se las voy a dar, son más de 70 empresas, de Chosica, Huaycán, Carapongo, Ate Vitarte, del cono Norte, empresas del Callao, del cono Este, son empresas de todo Lima y el Callao. Vamos a pagar nuestras unidades en nuestros terminales ”, añadió.

NO MARCHARÁN

Además, Héctor Vargas descartó que vayan a salir a marchar y lo único que harán es apagar sus motores en sus respectivos terminales.

“El paro de mañana y el que estamos asumiendo, es justamente para sensibilizar a la opinión pública por qué estamos pagando porque las instituciones de Estado no están funcionando. No puede ser posible que todos nosotros tengamos que salir con miedo de nuestras casas, no puede ser posible que los conductores no quieran trabajar (…) Los colegios, los niños, estamos con terror, por eso exigimos a los políticos que tomen medidas fuertes y contundentes para resolver este problema”, puntualizó.

“Mañana nuestra protesta será apagar nuestros carros, no haremos marcha, esperaremos que las autoridades nos convoquen, pero nosotros no vamos a salir a generar caos, violencia porque esa no es nuestra naturaleza”, remarcó.

CUÁLES SON LAS LÍNEAS QUE ACATARÁN PARO

A continuación, la lista de las empresas de transporte público que se sumarán al paro convocado para el día de mañana jueves 10 de abril.

Empresa SESOSA “Los Anconeros”: Ancón-Surco.

Línea 39: Callao-Carabayllo.

Translima: Villa María del Triunfo-Miraflores.

La empresa Chimpún Callao: Callao-Carabayllo.

La 41: Ventanilla-Villa El Salvador.

Empresa Nueva Estrella: Ancón a Ventanilla.

Empresa Polo SAC “Los Loritos”: Huaycán (Ate) a Ventanilla.

VIPUSA: Ancón a Villa El Salvador / Comas a La Victoria.

Empresa Huáscar – Ruta C: Jicamarca (San Juan de Lurigancho) a Lurín.

Consorcio Roma: San Juan de Lurigancho a Ventanilla.

Empresa Corazón de Jesús: San Martín de Porres a San Miguel.

E l Mandarino: Canto Grande – SJL a la Primera de Pro – Los Olivos.

EVIFASA: San Martín de Porres a San Juan de Lurigancho.

Empresa ETUCHISA “Los Chinos”.

MIRA EL 24/7 DE LATINA NOTICIAS AQUÍ