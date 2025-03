Incendio en el Centro de Lima: Brigadier de los bomberos asegura que siniestro continuará hasta por 48 horas

El incendio registrado en un edificio del Centro de Lima el último lunes, ha desplegados a más de 30 unidades de bomberos para controlar el fuego, sin embargo, debido al difícil acceso al lugar, el siniestro se convirtió en incontrolable y luego de casi 24 horas, el fuego sigue dentro del lugar.

El Brigadier General, Alfonso Panizo, comandante territorial de Lima y Callao, explicó las condiciones del incendio y que incluso el siniestro tiene para cumplir las 48 horas. «El incendio va a llegar a dos días, si alguien hubiera querido hacer un incendio complicado, aquí lo han logrado, esto es una suma de incumplimientos», reveló Panizo a Latina Noticias.

Asimismo, el Brigadier General comentó que debido al difícil acceso en los alrededores, los bomberos no han podido llegar a apagar el incendio. «No tenemos formas de llegar al incendio, no hemos llegado al 70%, está todo prendido».

Finalmente, Panizo comentó que no hay ninguna persona por salvar por lo que ellos no van a arriesgar personas (bomberos) para que ingresen al incendio. «Tenemos estructuras con claras evidencias de colapso (…) nuestra estrategia ahorita es no arriesgar gente, no tiene sentido porque no hay ninguna vida por salvar», finalizó.

