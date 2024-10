Intervienen a sospechosos del triple crimen de una madre y 2 de sus hijos [Video]

Esta noche fueron capturados 2 hombres sospechosos de haber participado en el triple homicidio de una madre de familia y 2 de sus hijos, un hombre de 18 años y una mujer de 24. Los sujetos fueron capturados en Ate, distrito que se encuentra actualmente en estado de emergencia.

Los 2 detenidos, a los que no se identificó, fueron llevados a la Comisaría de Huaycán, en Ate, y de allí fueron trasladados a la Dirincri, en el Centro de Lima. Según el Crnl. PNP Ricardo Espinoza Cuestas, jefe de la División de Investigación de Homicidios, el móvil del triple crimen fue la venganza, descartando que sea un caso de sicariato o extorsión. «Fue producto de una pelea de barrio», sentenció.

Por su parte, la madre y hermana de los intervenidos salió en su defensa. La señora comentó que el joven fallecido fue quien agredió a sus familiares y a su mascota durante la madrugada de este jueves, que se produjo una pelea y que fue él quien amenazó a su hijo con matarlo con un arma de fuego.

Luego de ello -continuó su relato- su hijo y su hermano se quedaron en casa y que, cuando fue la Policía a buscarlos, no sabían que el otro joven había sido asesinado. «Mi hijo no tiene antecedentes, es un técnico en electricidad y las pruebas van a demostrar que no estaba borracho y que no ha disparado. El otro, en cambio, – y con mucha pena lo digo – era drogadicto, alcohólico y robaba en la zona, todos aquí lo conocen», remarcó.

Como se recuerda, la madrugada de este jueves 24 de octubre, en la parte alta de Cerro La Libertad, en Ate, una mujer y 2 de sus hijos fueron asesinados en el interior de su vivienda. El brutal ataque fue presenciado por 2 niñas, de 6 y 9 años, quienes resultaron ilesas.