Jackpot City continúa su plan de expansión en la región: inicia operaciones en Perú

La industria del casino en línea sigue creciendo rápidamente en Latinoamérica, y Jackpot City está a la vanguardia de este desarrollo, reafirmando su compromiso con la región y ahora con Perú en particular. Luego de consolidar operaciones en mercados como Canadá, México y Paraguay, Jackpot City ahora se posiciona firmemente en el mercado peruano, ofreciendo una plataforma donde podrán encontrar desde tragamonedas en línea, juegos de mesa (incluidos blackjack y ruleta), video póquer, video bingo, casino en vivo y muchos juegos más con los más altos estándares de seguridad y juego responsable, de alto nivel diseñada para satisfacer las demandas de los usuarios locales.

Desde 2021, Jackpot City ha logrado atraer a más de 25,000 usuarios en su plataforma en la región, operando bajo licencias en mercados regulados. Como parte de sus planes de expansión, la compañía está evaluando ingresar a otros mercados próximos a regular en la región donde ya cuenta con una aplicación desarrollada. Con esta expansión, se espera consolidar su operación regional y duplicar el número de jugadores en su plataforma de casino en línea.

La plataforma de Jackpot City en Perú incluye una amplia variedad de opciones de entretenimiento, desde tragamonedas en línea y juegos de mesa clásicos, como blackjack y ruleta, hasta video póquer, video bingo y un emocionante casino en vivo famosas a nivel mundial. Todos los juegos están respaldados por los más altos estándares de seguridad y promueven el juego responsable, creando un ambiente confiable y atractivo para los jugadores.

Entre las opciones destacadas de tragamonedas, los usuarios peruanos podrán disfrutar de títulos populares como Break Da Bank Again, Fortunium, Thunderstruck 2, Wheel of Wishes, 9 Masks of Fire y el reconocido Mega Moolah, con premios que pueden superar el millón de dólares.

La entrada de Jackpot City en Perú representa no solo una oportunidad de entretenimiento, sino también un impulso económico y social, con planes de fortalecer empleos en áreas como tecnología, atención al cliente y seguridad. Además, la empresa proyecta colaborar con instituciones locales para estudiar la posibilidad de crear programas de capacitación en habilidades digitales, reforzando así su compromiso con el desarrollo profesional en el país.

“El mercado latinoamericano, y especialmente el peruano, ha mostrado una madurez y crecimiento que superan nuestras expectativas en muy corto tiempo», afirma el director de Expansión de Jackpot City. “Nuestro compromiso con Perú y con la región refleja nuestra visión global de ofrecer productos innovadores y de calidad que transformen la experiencia del juego en línea».

Con bonos de bienvenida generosos y promociones diarias, Jackpot City trae una experiencia de casino en línea de clase mundial a Perú, ofreciendo un entorno seguro y entretenido para todos sus usuarios. Jackpot City invita a los peruanos a disfrutar de esta plataforma, que combina innovación, diversidad de juegos y el compromiso de una marca que llegó para quedarse.