Jorge Angulo, excomandante de la PNP, tras robo en su vivienda: «Han rebuscado documentación» | EXCLUSIVO

Jorge Angulo conversó con Latina Noticias Digital y brindó más detalles sobre el robo que sufrió en su vivienda la madrugada de este sábado 26 de octubre. El excomandante de la PNP calificó como “extraño” el asalto, pues los delincuentes no se llevaron muchas cosas de valor, más que documentos, una laptop, su celular y algunas joyas.

“Regularmente, yo estoy en mi casa, y también tengo seguridad del Estado, pero eso en el día. Mi esposa el día de ayer se fue a casa de su mamá para cuidarla en otro distrito. ¿Entonces para empezar? Yo deduzco que esa casa está vigilada”, expresó en un primer momento Angulo.

Jorge Angulo dijo estar sorprendido porque los delincuentes no se llevaron ninguno de sus electrodomésticos, pese a que su casa es con puerta a la calle.

REBUSCARON DOCUMENTACIÓN

“Yo he viajado a provincia, vengo a ver a mi madre. Es una casa chiquita, como decía el chiste: ‘Si el delincuente entra a buscar plata, yo lo ayudo porque no hay. Mi casa es puerta de calle, han tenido para llevarse televisores, no se han llevado ningún artefacto, mi celular, que he utilizado para el servicio y mis documentos, todo han buscado, han rebuscado documentación y se han ido, por eso para mí, en mis 40 años en la Policía, me parece muy extraño”, acotó.

Finalmente, resaltó que sería irresponsable de su parte señalar que detrás del ataque está el Gobierno.

“Sería irresponsable y desafortunado, dar esa hipótesis. Sencillamente, yo no estoy implicado en conjuras, ni en complot contra el Estado, ni contra la institución, yo vivo mi vida normal. El hecho que tenga algunos problemas legales con mi retiro y que estamos en proceso judiciales, eso no haga un tipo de complot. Si la gente cree que va por ahí el tema, está yendo por el camino equivocado, yo siempre con el corazón en la mano”, puntualizó.

