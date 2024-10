La Victoria: dueños de chifa atiende a puerta cerrada tras sufrir asalto en seis ocasiones

¡Lamentable! En Santa Catalina, en el distrito de La Victoria, los dueños de un chifa tomaron la decisión de atender a puerta cerrada, luego que delincuentes asaltaran su negocio en seis ocasiones.

Ante las cámaras de Latina Noticias, los trabajadores de dicho establecimiento explicaron que a partir de las 9 p.m. hasta las 11 p.m. sus puertas están cerradas y que solo permiten ingresar a clientes frecuentes.

“Lo único que, como trabajadores, la medida que hemos tomado es atender a puerta cerrada, desde las 9 p.m. hasta las 11 p.m., por seguridad a nuestros clientes y a nosotros. Estamos atendiendo a clientes conocidos”, detalló uno de los trabajadores.

En las cámaras de seguridad se aprecia el momento en el que los delincuentes con arma en mano llegan abruptamente al chifa y, dos de ellos se enfocan en llevarse la caja, mientras los otros les quitan sus pertenencias a los clientes.

Las víctimas manifestaron que pese a las denuncias realizadas, no han sentido el respaldo de la Policía.

“Hemos denunciado, han venido de la comisaría, pero el caso nunca llegó a nada, no me dieron resultado de nada. Parece que no somos escuchados, lo único que nos queda es seguir trabajando a puerta cerrada para darle seguridad a los clientes, así estamos perdiendo clientes también”, detalló.

VIDEO RECOMENDADO