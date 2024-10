Los Mojarras se unieron al paro y cantaron «Triciclo Perú» frente al Congreso [Video]

En el marco del paro de transportistas que se viene acatando en todo el país, los integrantes del grupo Los Mojarras llegaron hasta la Av. Abancay, en el Centro de Lima, para unirse a la protesta y ofrecer un concierto a los manifestantes.

Frente a miles de personas, interpretaron el recordado tema «Triciclo Perú». Antes de retirarse, el líder de la agrupación, Hernán Condori, popularmente conocido como ‘Cachuca’, dio a conocer su apoyo a la lucha de todos los sectores que salieron a las calles en distintas regiones del país para protestar ante la ola de criminalidad que azota la población.

«Si el pueblo me invita, yo cómo voy a negarme. No solo de pan vive el hombre. Quiero lo mismo que quieren todos: ¡basta de extorsión!, ¡basta de trabajar con miedo!, ¡basta de vivir sin paz! Que nuestros representantes trabajen y dejen de mentirnos tanto, que no maten a gente linda y hermosa que solo trabaja», remarcó.

