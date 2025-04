Hombre confiesa haber asesinado a su pareja en el Callao

El último lunes 21 de abril, una mujer, identificada como Nubia Altamar Díaz, fue asesinada tras recibir un disparo cuando trabajaba en su puesto de cosméticos en el mercado 3 de Enero, ubicado en el Callao.

Tras varios días de lo ocurrido, Latina Noticias tuvo acceso a la declaración testimonial de Juan Alberto Sandoval, pareja de la víctima, en el que confiesa ser el autor del crimen luego de ser capturado por la Policía.

De acuerdo con los documentos, el hombre admitió que esperó a Nubia hasta las 5:30 p.m. para encararla luego de preguntarle el por qué guardaba su celular. Luego de ello, el hombre sacó un arma y le disparó en el pecho.

«Solo la vi de lejos, me acerqué a ella, saqué mi arma y le disparé. La escuché gritar y me asusté. Por eso me fui corriendo», declaró Sandoval. Tras el crimen, arrojó el arma y se escondió en un hotel antes de regresar a su casa, donde finalmente fue capturado.

Las cámaras de seguridad del mercado 3 de Enero permitió a los efectivos policiales no solo identificarlo, sino también dar con su paradero luego de que Juan Alberto se escondiera por tres horas en un hospedaje.

La familia de Nubia, quien soportó constantes episodios de violencia, lucha ahora para repatriar su cuerpo a Colombia. En tanto, el Depincri de Bellavista y el Ministerio Público han solicitado prisión preventiva para el feminicida.