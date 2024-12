Madre pide ayuda para encontrar a su hija de 14 años desaparecida hace cuatro días

Ante las cámaras de Latina Noticias, una madre de familia pidió ayuda para poder dar con el paradero de su hija de 14 años, quien desapareció el lunes 16 de diciembre cuando se dirigía a su colegio, en el distrito de Comas.

“Hasta aquí tenía que llegar ella, pero nunca llegó. El trayecto a la casa al colegio está demasiado cerca. No sé si alguien la llevo, no sé por dónde se desvió, no podemos decir nada”, expresó Lizeth, madre de Ángeles Andrea.

Asimismo, la madre de familia pidió ayuda a la Municipalidad de Comas para conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas cerca a la zona donde fue vista por última vez la pequeña.

“Hay una cámara, no está activa. Por favor, le pido a la Municipalidad de Comas que me ayuden con las cámaras cerca a donde la han visto a mi hija, todo lo que es la Javier Prado, la Tupac, la avenida Revolución, si es que hubiera unas cámaras por ahí, por favor, ayúdenme”, explicó.

