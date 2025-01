Menor desaparecida desde hace seis días: habría sido captada a través de Free Fire

Ante las cámaras de Latina Noticias, una madre de familia denunció que su hija Soley desapareció la noche del jueves 16 de enero cuando salió a comprar comida cerca a su vivienda, ubicada en el Callao. La mujer sospecha de un hombre de 22 años, a quien la menor de 15 años conoció a través del juego Free Fire.

“Yo estoy buscando a mi niña desde el día jueves que desapareció a las 9 p.m., ella se fue a comprar y desde ahí ya no la volví a ver a mi niña. Lo que quiero es que me ayuden a encontrarla, ya va a pasar una semana y no sé nada de ella. La persona que la tiene, por favor, pido que la devuelvan”, comentó.

“Esa persona tiene 22 años, yo quiero que él me la devuelva a mi niña. Ya no puedo más, es una semana que no sé nada de mi niña”, expresó.

La madre de familia reveló que en diciembre conversó con su hija después de que encontrara conversaciones extrañas en el celular; sin embargo, optó por confiar en ella y no le volvió a revisar su celular en otra oportunidad.

“Yo no sabía que ella tenía a esta persona, yo hablé con ella un 24 de diciembre porque vi unos mensajes en su Instagram. Yo vi que era un hombre, lo que le decía es que quería ver su cuerpo. Yo le pregunté si era verdad y ella lo borró en ese instante, pero ya no volví a ver su celular”, comentó.

Asimismo, la mujer denunció que no ha recibido el apoyo suficiente de las autoridades para encontrar a su hija.

“He ido a la comisaria, pero esta foto lo ha sacado los familiares de mi hija por parte de su papá. Él es Luis Iván Palomino, yo en su celular de mi niña no he revisado absolutamente nada, yo no sabía que ella paraba con este sujeto de 22 años”, puntualizó. “No me dan las cámaras, no me han enseñado. No veo apoyo, he pedido que me ayuden porque no aguanto», añadió entre lágrimas.