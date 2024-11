No funcionará ningún medio de pago de Interbank: qué se sabe y hasta cuándo es

A través de sus redes sociales, Interbank comunicó a sus clientes que ninguno de sus canales estarán disponibles desde las 12 p.m. hasta las 2 p.m. y que la medida fue tomada para realizar unas “actualizaciones de nuestros sistemas”

“A nuestros clientes: Queremos informarles que hoy de 12 p.m. a 2 p.m. nuestros canales, tarjetas y medios de pago no estarán disponibles. Realizaremos una actualización de nuestros sistemas”, se lee en el mensaje.

En la publicación, los usuarios se quejaron debido a que el mensaje fue comunicado solo minutos antes de que sus canales queden inactivos.

“Ya nos dimos cuenta de que su ciberseguridad no sirve”, “Faltando 10 minutos recién avisan”, “Será momento de cambiar de banco”, “Mi sueldo”, “Un poco más de empatía con los clientes, por favor!! No es posible que avisen sin una anticipación previa. Nos dejan colgados con nuestros pagos, quien nos auxilia a nosotros”, «Desde la mañana no se puede transferir», son solo alguno de los reclamos de los clientes.