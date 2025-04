Operario de Medifarma investigado por suero mortal: «Me obligaron a renunciar y me imputaron esos hechos»

Tras la liberación de Roy Chávez Llicán, operario de Medifarma investigado por el lote de suero fisiológico defectuoso que acabó con la vida de 5 personas, Punto Final conversó en exclusiva con el extrabajador, quien respondió a la acusaciones realizadas por el laboratorio.

Con el objetivo de esclarecer lo sucedido, el equipo periodístico acudió a las instalaciones del laboratorio, donde se reconstruyó el proceso de elaboración del suero, desde la mezcla inicial hasta el control de calidad. En esta visita, Guillermo Arboleda, director corporativo de Medifarma, confirmó que el producto se preparaba inicialmente con 180 kilos de cloruro de sodio disueltos en mil litros de agua esterilizada dentro de un tanque conocido como triblender. Posteriormente, esta mezcla debía ser trasladada a un segundo tanque, el reactor, donde se agregaban hasta 20 mil litros de agua adicional, lo que permitía alcanzar la concentración final adecuada de 0.9% de sodio por litro.

Sin embargo, según la versión del laboratorio, el reactor no fue encendido el día en que se produjo el lote defectuoso, lo que impidió la correcta disolución de la mezcla. Esto habría provocado que el sodio se acumulara en el fondo del tanque, generando una distribución irregular del componente en los envases: algunos prácticamente sin sodio y otros con concentraciones peligrosamente altas.

En medio del proceso judicial, Chávez Llicán ha afirmado que se ha intentado concentrar en él y en Gamarra toda la culpa del incidente, mientras que asegura no haber cometido ninguna acción irregular y denuncia presiones por parte de su anterior centro de trabajo.

CHÁVEZ LLICÁN NIEGA RESPONSABILIDAD DE SUEROS DEFECTUOSOS

La investigación interna de Medifarma responsabiliza a Chávez Llican no solo por no activar el reactor, sino también por tomar una muestra de un tanque distinto al que debía corresponder, lo que impidió detectar la falla antes de que el producto llegara a la etapa de envasado.

Sin embargo, Chávez Llicán niega todo tipo de culpabilidad. «Ellos me obligaron a renunciar, me pusieron una carta de renuncia y me imputaron todos esos hechos».

El lote, de aproximadamente 20 mil litros de suero, llegó a la zona de envasado sin haber sido debidamente mezclado, lo que resultó en productos con desequilibrio de sodio. Como parte del procedimiento final, se tomaron muestras aleatorias para un último control, tarea que estuvo a cargo de Álex Gamarra Colchado. Según Medifarma, Gamarra, ahora prófugo, habría detectado que las muestras eran defectuosas, pero en lugar de reportarlo, sustituyó las muestras por otras de un lote distinto, generando así resultados «conformes» y permitiendo la distribución del suero contaminado.

Su jefa directa, Evelyn Lizbeth Chura Bardales, no logró detectar esta supuesta manipulación. Tras el escándalo y las muertes confirmadas, el laboratorio recurrió al sistema Auditrail, un software que registra las operaciones del control de calidad. Sin embargo, según la propia empresa, dicho sistema no formaba parte del protocolo oficial por restricciones normativas, algo que afirman cambiarán a futuro.

¿QUIÉN ES ROY CHÁVEZ LLICÁN?

Chávez Llican, de 39 años, se desempeñaba como operario en el área de producción de suero y ha sido señalado por la propia empresa como uno de los posibles responsables en la elaboración y alteración del lote comprometido.

La detención de Chávez ocurrió el miércoles 9 de abril, y fue liberado 72 horas después, el sábado 12. Esta acción fue solicitada por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Santa Anita, que lidera la investigación del caso.

Más allá de las responsabilidades individuales, esta tragedia ha tenido un fuerte impacto social. El Ministerio de Salud ordenó la suspensión del registro sanitario del producto y cerró temporalmente el laboratorio, lo que paralizó la producción de diversos medicamentos y dejó a más de 2,100 trabajadores sin empleo.

La Fiscalía deberá determinar si lo ocurrido fue consecuencia de negligencias concatenadas o de una conducta deliberada. Mientras tanto, las familias de las víctimas siguen esperando justicia y respuestas claras frente a una pérdida irreparable.

