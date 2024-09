Representante de transportistas, entre lágrimas, pidió declaratoria del terrorismo urbano y el apoyo de las FF.AA.

Martín Valeriano, representante de los transportistas, solicitó entre lágrimas que se declare la situación como terrorismo urbano y que se cuente con el respaldo de las Fuerzas Armadas para combatir de manera efectiva las extorsiones que afectan al sector.

El dirigente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asitran) expuso la grave crisis que atraviesan durante una reunión en uno de los salones del Congreso de la República, donde narró las constantes amenazas y agresiones que sufren los conductores y sus familias.

«No queremos más muertes, no solo para el gremio de transporte sino también para ustedes que tienen una familia. Constantemente somos amenazados, no podemos trabajar tranquilos. Siento una indignación por este gobierno que no se preocupa por atender a la población que se desangra. Queremos a una Policía que trabaje y si es posible a las Fuerzas Armadas«, declaró entre lágrimas Martín Valeriano.

Asimismo, Valeriano expresó que, si fuera necesario, estaría dispuesto a dar su vida con tal de que se implementen medidas efectivas para salvaguardar a su gremio y devolver la tranquilidad a todos los trabajadores del sector.

«Queremos proyectos a corto plazo, acciones inmediatas. Estoy dispuesto a morir. Si hay que dar mi vida, lo haré pidiendo, exigiendo justicia porque vivimos en un país democrático«, concluyó.

¿HASTA CUÁNDO DURARÍA EL PARO DE TRANSPORTISTAS?

Existe la posibilidad que el paro de transportistas en Lima y Callao pueda prolongarse más allá de este jueves 26 de septiembre. Esto, si el gobierno no implementa acciones urgentes para detener la creciente ola de extorsiones que afecta al sector, advirtió Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asitran).

«Hoy estamos realizando un paro de 24 horas, pero anunciaremos una medida de fuerza progresiva a nivel nacional si no se atienden nuestras demandas. Estamos exigiendo el fin de la violencia. De lo contrario, convocaremos un paro indefinido debido a la grave situación de inseguridad que enfrentamos«, afirmó el dirigente.